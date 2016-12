Kaye-Ree fa battere il cuore

foto Ufficio stampa Correlati "NATURAL HIGH" - VIDEO IN ANTEPRIMA 09:18 - In Germania è molto conosciuta, ora Kaye-Ree arriva in Italia. Sta per uscire il singolo in radio che anticipa l'album "New Air". Il disco è stato registrato a 432 herts e ha un ritmo molto vicino al battito del cuore. La "giusta" frequenza, rilassante e armonizzante sia per il corpo che per l'anima. La stessa frequenza che si usa in Musicoterapia. Tgcom24 offre la clip in esclusiva di "Natural High". - In Germania è molto conosciuta, oraarriva in Italia. Sta per uscire il singolo in radio che anticipa l'album "". Il disco è stato registrato a 432 herts e ha un ritmo molto vicino al battito del cuore. La "giusta" frequenza, rilassante e armonizzante sia per il corpo che per l'anima. La stessa frequenza che si usa in Musicoterapia.offre lain esclusiva di "".

Nata ai bordi di Isfahan da padre iraniano e madre tedesca è stata cullata fin da neonata da ninnananne persiane che l'hanno accompagnata come un mantra fino alla trasferta a Francoforte, dove le sue radici hanno continuato a suscitare una forte influenza sulla sua creatività artistica. L'essenza di Kay-Ree è racchiusa in questa frase: "Io cerco di offrire soluzioni e ricordo alla gente di non andare in giro bendata, di provare a credere in se stessi, cercare di avere fiducia negli altri, di imparare ad amarsi senza pensare solo al proprio ego e di lavorare su se stessi per avere un buon Karma". Grazie alla sua aura ha impressionato il pubblico come supporter per Busta Rhymes, Kurtis Blow, Reamonn, Ryan Leslie, Speech Debelle e Dobet Gnahoré e nel chorus di Stevie Wonder.