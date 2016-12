Beethoven, il Libero omaggia un genio

foto Ufficio stampa 13:59 - Ai grandi geni di tutti i tempi è doveroso accostarsi con reverenza, mettendosi in ascolto. Dei loro messaggi e in questo della loro musica divina. Ed è quello che propone il regista ed attore Corrado D'Elia con lo spettacolo, da lui scritto, diretto e interpretato, in scena al Teatro Libero di Milano fino al 21 aprile, "Io Ludwig van Beethoven. - Ai grandi geni di tutti i tempi è doveroso accostarsi con reverenza, mettendosi in ascolto. Dei loro messaggi e in questo della loro musica divina. Ed è quello che propone il regista ed attore Corrado D'Elia con lo spettacolo, da lui scritto, diretto e interpretato, in scena al Teatro Libero di Milano fino al 21 aprile, "Io Ludwig van Beethoven.

Il grande in questione è uno dei geni musicali più straordinari mai esistiti. In palcoscenico D'Elia porta la sua intensa vita e i suoi tanti misteri per comprenderne, anche solo parzialmente, la grandezza e la follia che lo hanno contraddistinto e reso ciò che per tutti è, un genio.



E così, partendo dalla sua musica, una passione antica D'Elia propone id accostarsi a Beethoven con emozione, condividendone i momenti più significativi della sua vita, la sordità, i rapporti col padre e con il suo tempo, il suo talento, gli amori, profondi e contrastati, le sue durezze, ma soprattutto la sua musica... la sua musica immortale. Un mistero su tutti aleggia sulla sua vita e riguarda la Nona Sinfonia, quei quattro movimenti così conosciuti e amati che hanno cambiato la storia della musica per sempre. Il regista si interroga e indaga: perché Beethoven aspettò dieci anni per comporre la Nona? la musica era già nella sua testa eppure qualcosa successe in quei dieci anni, dentro e fuori di lui. E come si preparò alla serata della prima rappresentazione, a Vienna, il 7 maggio del 1824?



