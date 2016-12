Marco Masini essenziale tra voce e pianoforte

foto LaPresse Correlati GUARDA IL VIDEO 09:54 - Ha vinto il circuito Canzonissima de "I Migliori Anni" con "Cosa resterà degli anni 80", ora Marco Masini è pronto per il tour (al via il 15 aprile dal Brancaccio di Roma) e per la promozione del disco "La mia storia piano e voce". In questo album il cantautore ripercorre la sua storia con il solo pianoforte. Due gli inediti: "Aspettami lì" e "Io ti volevo". Il video di quest'ultimo singolo viene presentato in anteprima a Tgcom24. - Ha vinto il circuito Canzonissima de "I Migliori Anni" con "Cosa resterà degli anni 80", oraè pronto per il tour (al via il 15 aprile dal Brancaccio di Roma) e per la promozione del disco "". In questo album il cantautore ripercorre la sua storia con il solo pianoforte. Due gli inediti:. Il video di quest'ultimo singolo viene presentato in anteprima a Tgcom24.

Marco, in occasione del tour teatrale, ha deciso di ospitare la ventitreenne cantautrice toscana, Giulia Pratelli, che avrà modo così di farsi conoscere con alcune canzoni, tra cui spicca il brano “Piccole donne” (scritto da Grazia di Michele) che anticipa il suo secondo album intitolato “Cartoline”, in cui brillano collaborazioni prestigiose come quelle con Enrico Ruggeri e Alberto Fortis. Giulia Pratelli sarà accompagnare da Marco Adami (chitarra e piano). Le canzoni che Marco riproporrà nel tour, sono contenuto nel cd “La mia storia piano e voce”. Questa la tracklist: "Disperato", "Ci vorrebbe il mare", "Caro Babbo", "Perché lo fai?", "Vaffanculo", "T’innamorerai", "Bella stronza", "Fino a tutta la vita che c’è", "Raccontami di te", "L’uomo volante", "Il giardino delle api", "L’Italia", "Marco come me", "Aspettami lì" (inedito) e "Io ti volevo" (inedito).