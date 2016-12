Figlia Califfo: "Perchè mi hai messa al mondo?"

foto Vanity Fair Correlati LOOK INCONFONDIBILE

IL SALUTO DELLA FOLLA 15:43 - Dopo la scomparsa di Franco Califano, stroncato da un attacco cardiaco lo scorso 30 marzo, la figlia Silvia apre il suo cuore a "Vanity Fair": "Lui andò via quando avevo cinque mesi. Col tempo sono riuscita a capire la sua fuga: stava entrando nel mondo dello spettacolo, forse una figlia non sapeva come gestirla". Un rapporto difficile anche in età adulta: "Lui non sapeva fare il padre. Aveva parecchie ragazze, anche più giovani di me". - Dopo la scomparsa di, stroncato da un attacco cardiaco lo scorso 30 marzo,: "Lui andò via quando avevo cinque mesi. Col tempo sono riuscita a capire la sua fuga: stava entrando nel mondo dello spettacolo, forse una figlia non sapeva come gestirla". Un rapporto difficile anche in età adulta: ". Aveva parecchie ragazze, anche più giovani di me".

"A scuola ero l'unica a non avere entrambi i genitori. La gente mi faceva i complimenti per le sue canzoni, ma io desideravo solo un papà normale - racconta Silvia - Anche se la mancanza di un padre l'ho cominciata a pagare solo di recente".



Con un divorzio e una separazione alle spalle, Silvia è convinta che l'assenza del padre Franco abbia influenzato il suo rapporto con gli uomini: "Non sono stata la principessa di papà e non ho conosciuto l'amore di coppia. Inoltre ho cominciato a sentirmi sempre più sola".



Silvia, che oggi ha una scuola di danza a Trieste, avrebbe voluto scrivere una lettera al Califfo, ma le è mancato il coraggio: "Forse gli avrei chiesto perchè mi avesse messo al mondo e buttata là. Non l'ho scritta perchè temevo la risposta, ammesso che arrivasse".