Nuovo album in arrivo per Adele

- Si annunciano grandi novità per Adele: il nuovo album potrebbe vedere la luce già nel 2013, andando contro tutte le ipotesi che lo prevedevano in uscita non prima di altri due anni. Dopo il trionfo agli Academy Awards per Skyfall e i numerosi successi del suo album 21, la cantautrice è tornata in studio di registrazione con alcuni brani già pronti, per lavorare al terzo atto della sua produzione discografica.

Concluso il periodo di maternità, terminato con la nascita del suo primo figlio alla fine dell'ottobre scorso, Angelo James, Adele è pronta per tornare a lavorare ad un nuovo progetto musicale. La cantante 24enne si trova però nella difficile posizione, si fa per dire, di non deludere i suoi fan anche se ha buone aspettative di raggiungere il successo dei suoi due album precedenti. Un compito non facile considerati i numerosi riconoscimenti ottenuti con 21, vincitore di sei statuette ai Grammies e due ai Brits, oltre a un paio di decine di milioni di copie vendute. Con il singolo Skyfall, la title track dell'omonimo film, 23esimo capitolo della serie cinematografica di James Bond, scritto dalla stessa Adele con Paul Epworth, ha poi raggiunto la vetta delle classifiche in numerosi paesi ottenendo prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui, all'inizio del 2013, il Golden Globe per la migliore canzone originale. Oltre ad altri importanti premi, il 24 febbraio scorso, sempre grazie a Skyfall, Adele ha vinto, alla sua prima nomination, l'Oscar alla migliore canzone, il primo in assoluto in questa categoria nella storia dei film di 007.



Guardando al futuro, per la gioia dei suoi fan e non solo, si vocifera che Adele abbia conosciuto Robbie Williams a Los Angeles e, per celebrare il feeling nato praticamente all'istante, i due grandi artisti abbiano deciso di collaborare insieme ad un progetto decisamente ambizioso. La proposta sarebbe arrivata dallo stesso Williams che ha voluto coinvolgere, a tutti i costi, nella realizzazione del suo prossimo album, la collega inglese. Pare, infatti, che Robbie voglia replicare, dodici anni dopo, il successo di "Swing When You're Winning".