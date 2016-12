Giffoni 2013, ci sarà anche Naya Rivera

- Non ha ancora aperto ufficialmente battenti per l’edizione 2013, ma il Giffoni Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema per ragazzi, ha già fatto boom due volte: la prima su internet. La community del festival, ha raggiunto infatti, risultati da record sia su Facebook che su Twitter.

La seconda per il superospite straniero che parteciperà alla kermesse dal 19 al 28 luglio: si tratta di Naya Rivera, star TV della serie “Glee”, popolarissima tra i giovani e non. L’attrice – cantante, classe 87, nella top 100 delle donne più belle al mondo secondo la rivista “Maxim” - è stata proprio scelta attraverso i voti raccolti sui socialnetwork: alla cittadella del cinema di Giffoni Valle Piana la democrazia è 2.0 e il pubblico è già in delirio.

Lo scorso anno giurati e fan avevano incontrato un’altra star di “Glee”, Dianna Agron, per una giornata trasformatasi in una festa. Chissà quest’anno cosa succederà per l’arrivo di Naya Rivera… il countdown per il Giffoni Film Festival è ufficialmente iniziato!