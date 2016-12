La paura da palco colpisce le star

L'ultimo ad aver sofferto di questo disturbo è stato Jonathan Knight, il cantante americano dei "New Kids on the Block" che, il 4 aprile, colto da un attacco d'ansia, ha dovuto lasciare il palco durante un concerto. Il timore di non soddisfare le aspettative del pubblico o di dimenticare le parole di una canzone, può colpire anche personaggi affermati dopo anni di successi manifestandosi all'improvviso, provocando ansia e talvolta anche attacchi di panico. La cantante britannica Adele ha rivelato che il pubblico la terrorizza e che non le è bastato, per superare la sua fobia, aver venduto milioni di copie dei suoi album e aver calcato le scene musicali più ambite.



Anche dietro l'addio alle scene di Barbra Streisand c'è la sua ansia nei confronti delle performance in pubblico, un terrore vero e proprio che la cantante si porta dietro da decenni. E Megan Fox è riuscita ad esibirsi a Broadway solo perché si trattava di un'opera di beneficenza, dicendo che non sarebbe mai in grado di calcare seriamente il palcoscenico perchè bisogna essere troppo coraggiosi e audaci e lei, invece, non ha abbastanza "fegato per farlo". E ancora Annie Lennox, colta da nervosismo ed ansia, nel corso della sua esibizione al talk show "Live with Regis & Kelly" ha perso lo spunto per iniziare a cantare e non è riuscita a partire nei tempi. La lista di artisti affetti da paura da palcoscenico è ancora lunga e vi troviamo Justin Bieber, l'idolo delle adolescenti, vittima di un collasso dovuto ad una crisi respiratporia a marzo durante un concerto a Londra, Robbie Williams, Madonna e Britney Spears. Tra i vip italiani, ne hanno sofferto Fiorello, durante la prima del suo show su Sky, Alessandro Gassman, dopo la morte del padre, e Giovanni Allevi, al rientro dal tour in Cina. Senza dimenticare Patty Pravo, che proprio a casua di questi malori improvvisi ha dovuto fermare il suo tour.