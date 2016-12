"Infidélité" trionfa agli Oscar hard per le donne

foto Da video Correlati PREMIATI HOT

FESTIVAL CONTRO I CLICHE' 13:49 - E' stato "Infidélité", film della regista francese Ovidie sull'adulterio, a trionfare ai "Feminist Porn Awards". La cerimonia di premiazione si è svolta a Toronto lo scorso 5 aprile e ha incoronato la pellicola che racconta la passione per il tradimento di tre diverse coppie. Premi anche a "Friends With Benefits" (miglior film etero), "Lesbian Curves" (migliore pellicola lesbica) e alle curve di "April Flores World" (personaggio più sexy).

Al centro del vincitore "Infidélité" tre diverse storie, accomunate dal tema dell'adulterio. Da una parte c'è il cinquantenne Alban, che intreccia una relazione sessuale con la venticinquenne Sylvia. Patrick colleziona invece scappatelle extra-coniugali, convinto che sua moglie sia troppo ingenua per fare altrettante, mentre Jean-marc è un traditore incallito, che riesce però a trovare uno strano compromesso con la moglie Hélène.



Nella categoria miglior film etero il riconoscimento è andato a "Friends With Benefits" di Paul Thomas, con protagonisti una coppia di amici che giocano con l'erotismo. "Lesbian Curves" di Courtney Trouble ha trionfato come miglior film lesbico, mettendo in mostra i piaceri tutti femminili del sesso. Premiato come personaggio più sexy dell'anno la protagonista di "April Flores World", film diretto da Carlos Batts.