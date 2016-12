Freddie, Kurt e Amy vivi? Ecco come sarebbero

foto Dal Web Correlati COME SAREBBERO OGGI LE ICONE DEL POP SCOMPARSE 12:15 - Icone del pop, idoli di fan di tutto il mondo trasfigurati nella leggenda anche grazie a una morte prematura. Ma come sarebbero John Lennon, Amy Winehouse, Freddie Mercury e tanti altri se oggi fossero ancora vivi? Con un po' di fantasia e l'uso di Photoshop, qualcuno ha provato a immaginarseli. Chi imborghesito, chi un po' invecchiato, chi rimesso in sesto dopo tanti eccessi... - Icone del pop, idoli di fan di tutto il mondo trasfigurati nella leggenda anche grazie a una morte prematura. Ma come sarebbero John Lennon, Amy Winehouse, Freddie Mercury e tanti altri se oggi fossero ancora vivi? Con un po' di fantasia e l'uso di Photoshop, qualcuno ha provato a immaginarseli. Chi imborghesito, chi un po' invecchiato, chi rimesso in sesto dopo tanti eccessi...

Il classico sliding doors che cambia il corso di singole vite ma anche della storia. Se Kurt Cobain non si fosse sparato in bocca quel 5 aprile del 1994 cosa farebbe oggi? E John Lennon, se Mark Chapman l'8 dicembre del 1980 fosse andato a farsi una pizza ai peperoni invece di aspettare l'ex Beatles davanti al Dakota Building, cosa farebbe e come sarebbe?



Chi si è divertito a immaginare le icone pop al giorni d'oggi ha voluto essere clemente con tutti. Qualche ruga, qualche capello grigio, ma per tutti è stato previsto un destino più tranquillo, anche per chi all'epoca era il rocker più scatenato e rivoluzionario uno smoking per ricevere un premio (Jimi Hendrix) o per presenziare all'ultima fatica cinematografica (Tupac) non lo si nega mai. Tra tutti l'unico a non passarsela bene oggi sarebbe Sid Vicious, nella mente di chi lo ha raffigurato, ingrassato e pelato ma, sopratutto, malinconicamente intento a guardare fuori dalla finestra di un carcere, dove si troverebbe per l'assassinio della compagna Nancy.