Teatro,morta attrice Regina Bianchi

foto Ansa 07:02 - Regina Bianchi è morta a 92 anni, nella sua abitazione a Roma. Ne dà notizia la famiglia. Regina D'Antigny (questo il suo vero nome), indimenticabile interprete e tra le più apprezzate attrici del teatro napoletano con Eduardo de Filippo, si è spenta nel sonno. Era nata il primo gennaio del 1921. Tra le sue memorabili interpretazioni Filumena Marturano, Napoli milionaria e Questi fantasmi.

Nata a Lecce fece la sua prima comparsa in scena nata da pochi giorni. Negli anni della giovinezza seguì poi tutto l'iter dai piccoli teatri alle grandi compagnie primarie, scritturata a soli sedici anni da Raffaele Viviani prima e poi da Peppino, Titina e Eduardo De Filippo. Quest' ultimo, negli anni '70, la volle poi al suo fianco nei panni di Filumena Marturano, che resta una delle sue interpretazioni più celebri, insieme a quelle per Sabato, domenica e lunedì, Napoli milionaria! e Questi fantasmi. Legata in particolare al teatro napoletano, Regina Bianchi ha lavorato anche in grandi compagnie per spettacoli in lingua con registi che vanno da Ronconi a Zeffirelli.



Attrice eclettica, lavorò anche al cinema: tra i film che ha interpretato, Il giudizio universale (1961) di Vittorio De Sica, Le quattro giornate di Napoli (1962) di Nanni Loy, per cui vinse il Nastro d'argento, Kaos (1984) di Paolo e Vittorio Taviani e Il giudice ragazzino (1994) di Alessandro Di Robilant. Nella sua carriera anche serie tv come I grandi camaleonti di Edmo Fenoglio (1964) e Gesu' di Nazareth (1977) di Zeffirelli.



Nel 1996, per meriti artistici, è stata insignita del titolo di Grande Ufficiale della Repubblica.