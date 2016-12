Volevano decapitare la Stone, condannati

foto Getty Correlati L'ACCUSA: "VOLEVANO TAGLIARLE LA TESTA" 12:33 - E' finito l'incubo della cantante Joss Stone. - E' finito l'incubo della cantante I due uomini che avevano progettato di decapitarla sono stati condannati. Kevin Liverpool è stato condannato all'ergastolo, con l'obbligo di scontare in carcere almeno dieci anni e otto mesi. Per Junior Bradshaw l'udienza è stata aggiornata, ma ci si aspetta una pena della stessa entità. Gli aspiranti killer odiavano la Stone per i suoi rapporti con la famiglia reale inglese.

La Stone è sollevata - Joss ha dichiarato: "Mi sento sollevata perché questi uomini non hanno più la possibilità di fare del male a nessuno, Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta". La paura, comunque, è ancora forte e la cantante ha dovuto stravolgere la propria vita: "Non mi aveva dato fastidio mai nessuno qui, nella mia casa nel Devon. Non chiudevo nemmeno la porta di casa. Adesso ho dovuto cambiare abitudini".



"Uno schema folle" - Il piano dei due complici è stato descritto come "uno schema folle" portato avanti da "incompetenti". Mentre cercavano di compiere l'omicidio, infatti, Liverpool e Bradshaw hanno avuto un incidente, si sono persi per strada e hanno chiesto indicazioni mostrando una foto della cantante.