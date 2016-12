Lady Gaga rifiuta un milione dai repubblicani

foto Twitter Correlati ROTELLE DI LUSSO

CADUTA NELLA RETE 12:40 - Lady Gaga non è in vendita. La popstar, grande sostenitrice di Obama e del partito Democratico, ha confermato la sua posizione politica rifiutando il milione di dollari messo sul tavolo dai repubblicani. Il partito l'aveva infatti contattata per presenziare ad un evento di raccolta fondi, tenutosi in Florida lo scorso agosto. I repubblicani hanno ricevuto il no anche dal rapper Pittbull e della cantante country Dolly Parton. non è in vendita. La popstar, grande sostenitrice di Obama e del partito Democratico, ha confermato la sua posizione politica. Il partito l'aveva infatti contattata per presenziare ad un evento di raccolta fondi, tenutosi in Florida lo scorso agosto. I repubblicani hanno ricevuto il no anche dal rapper Pittbull e della cantante country Dolly Parton.

A quanto riporta il "Washington Examiner", l'indiscrezione sarebbe trapelata durante una causa legale che vede contrapposti la American Action Network, azienda promotorice del partito Repubblicano, e Cater American LLC, società incaricata di provvedere al cast musicale dell'evento.



Ma la lista delle porte chiuse in faccia non si ferma qui. Oltre al rifiuto della cantante di "Born This Way", i repubblicani avrebbe infatti incassato anche i no del rapper Pitbull e dell'icona country Dolly Parton, contattati entrambi per cachet inferiori rispetto a quello della Gaga. I funzionari del partito si sarebbero così dovuti accontentare di personaggi meno di spicco. Tra questi il gruppo rock Journey, il rapper Kid Rock e la band Lynyrd Skynyrd, tutti artisti apertamente schierati con i democratici.