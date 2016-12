Al Bano: "E' la mia vita: una storia da cantare"

"E' la mia vita: una storia da cantare" è uno show tra pop e auto-narrazione esistenziale che Al Bano Carrisi si accinge a portare nei teatri italiani. Presentato come il debutto teatrale dell'artista, in realtà, come ha svelato lui stesso all'Ansa, costituisce una seconda volta. La prima fu nel marzo del 1970 con uno spettacolo solo musicale, ricorda Al Bano parlando con l'Ansa, a cui rivela anche che l'idea di andare in teatro gli è venuta seguendo un consiglio dell'amico Massimo Ranieri.



In merito al contenuto musicale dello show, Al Bano ha spiegato che farebbe volentieri a meno di cantare i suoi grandi successi che, di fatto, non saranno i protagonisti dell'esibizione. Così farà cantare "Felicità" dal pubblico mentre lui eseguirà delle perle mai portate dal vivo, come "Un sasso nel cuore", "Ti parlo del sud" e "Le radici del cielo", con cui ripercorrerà le tappe della sua carriera e della sua vita. Nello spettacolo ci sarà spazio anche per le cover con l'"Ave Maria" di De André e un'incursione nella lirica con il "Va pensiero", visto che ricorrono i 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi. Al contrario, Al Bano non ha rivelato particolari sulla parte parlata, quella in cui racconterà se stesso sul filo dell'ironia, senza dire una parola però su Romina Power e Loredana Leccisio, le due donne che gli hanno dato figli.



Dopo il debutto, domani al Teatro Verdi di Montecatini Terme, il tour farà tappa a Brescia, Modena, Torino, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Milano, Padova e Roma.