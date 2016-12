Laura Chiatti: "Amore? Si pensa ai soldi"

foto LaPresse Correlati IL CAST DEL FILM 10:18 - Dall'11 aprile arriva nelle sale "Il volto di un'altra" di Pappi Corsicato. Protagonista è Laura Chiatti, Bella di nome e di fatto, conduttrice tv che fa un programma con il marito, Renè (Alessandro Preziosi), chirurgo estetico. Quando Bella perde ascolti e il programma, sfrutta un incidente d'auto per rifarsi un altro viso e avere un'altra occasione. "Spero ancora nei buoni sentimenti, ma spesso si pensa solo ai soldi...", dice la Chiatti. - Dall'11 aprile arriva nelle sale "" di. Protagonista èdi nome e di fatto, conduttrice tv che fa un programma con il marito, Renè (), chirurgo estetico. Quando Bella perde ascolti e il programma, sfrutta un incidente d'auto per rifarsi un altro viso e avere un'altra occasione. "Spero ancora nei buoni sentimenti, ma spesso si pensa solo ai soldi...", dice la Chiatti.

"Quando ho letto la sceneggiatura ho scoperto che era un personaggio femminile molto interessante, davvero completo. Comunque Bella è una donna molta lontana da me perché molto ambiziosa, cattiva, una che alla fine vuole essere sempre perfetta. Io invece sono più semplice di Bella, mi impegno poco e sono pigra", racconta Laura. L'attrice poi fa una riflessione sul mondo dello spettacolo: "Siamo persone più esposte rispetto a quelle comuni e dobbiamo porci il problema di come rapportarci con gli altri. Abbiamo una responsabilità di fronte a chi ci guarda. Ognuno oggi tenta di raggiungere il massimo rispetto, di ottenere la fama, una cosa oggi ambita anche da un macellaio".



Anche per Alessandro Preziosi questo film può far capire meglio la realtà: "Ciò che ci circonda in politica è quello a cui la gente volontariamente tende. Oggi poi noi attori contiamo poco sui media, rispetto a industriali e calciatori". Nel film anche Iaia Forte, nel ruolo di una suora poco etica, Lucilla Agosti, Lino Guanciale, Angela Goodwin e Giancarlo Cauteruccio.