Torna Di Caprio con "Il Grande Gatsby"

- La Warner Bros. ha diffuso, come promesso, un nuovo trailer de "Il Grande Gatsby", il film diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Leonardo Di Caprio, Carey Mulligan e Tobey Maguire. Con le musiche di Beyoncé e Andre 3000, Lana Del Rey e Florence e The Machine, il kolossal aprirà il prossimo Festival del Cinema di Cannes, dove sarà presentato il 15 maggio. Nelle sale italiane debutterà giovedì 16 maggio.

Dal talento creativo dello scrittore, produttore e regista Baz Luhrmann, arriva il nuovo adattamento per il grande schermo del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, "Il Grande Gatsby". A poco più di un mese dall'uscita, è stato annunciato che nella colonna sonora del film, prodotta da Jay-Z, sarà presente una cover di "Back to Black" di Amy Winehouse, realizzata da Beyonce con Andre 3000 degli Outkast. Nel trailer della pellicola, si sente un assaggio di "Over The Love", interpretata da Florence + The Machine, "No Church in the Wild" di Jay-Z e Kanye West e la cover di Jack White di "Love is Blindess" degli U2. Con loro, potrebbero essere inclusi, nelle musiche della pellicola, brani di Prince e Lady Gaga.

Il kolossal, una tragica storia d'amore ambientata nella New York degli anni venti, narra la storia dell'aspirante scrittore, Nick Carraway (Tobey Maguire) che si ritrova vicino di casa il misterioso milionario Jay Gatsby (Leonardo Di Caprio) a cui piace oranizzare feste sfarzose. "Il Grande Gatsby" sarà presentato al Festival di Cannes il 15 maggio, cinque giorni dopo l'uscita nelle sale americane, mentre in Italia sarà proiettato per la prima volta il 16 maggio.