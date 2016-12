Beyoncé X Beyoncé: la popstar si moltiplica

foto Da video Correlati BEYONCE', MOLTIPLICATA DAVANTI ALLO SPECCHIO

09:53 - Beyoncé si moltiplica. E' uscito il nuovo spot della Pepsi per la quale la popstar ha firmato un contratto milionario, e per l'occasione la signora Carter si confronta allo specchio con le molte incarnazioni della sua carriera: dall'epoca Destiny's Child al look body e cotonatura in testa di "Single Ladies". Il tutto corredato da un nuovo brano. Per chiudere con lo slogan: "Abbraccia il tuo passato ma vivi per il presente".

Un ritorno in piena regola per la popstar che dopo la maternità sta recuperando il tempo perduto. Il giorno di lancio, il 4/4, non è stato certo scelto a caso visto la passione della cantante per questo numero: "Ognuno ha dei numeri speciali nella vita - ha detto una volta in una intervista -, il mio è il 4. E' il giorno in cui sono nata. Il compleanno di mia mamma e di molti miei cari amici. E mi sono sposata il 4 aprile".