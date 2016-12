Lorenzo: "Vi porto sulle montagne russe"

foto Leandro Manuel Emede Correlati "PENSO POSITIVO" IN SALA PROVE

Chiuso con i suoi musicisti nella Fortezza del Girifalco vicino la sua Cortona, Jovanotti sta preparando quella che definisce a Tgcom24 "una festa di compleanno con montagne russe". Per la prima volta farà un tour negli stadi in 13 date dal 7 giugno con la doppia a San Siro. Il cantautore esprime solidarietà a Battiato che ha detto "ci sono tro... in Parlamento": "E' un grande artista, mi stupisco della reazione che c'è stata attorno a lui".

Dunque è stato sbagliato scagliarsi contro l'ex assessore Battiato?

Battiato è una persona eccezionale, un uomo fantastico, parla la lingua araba, è pazzesco. Una cena con lui è un regalo che fa il destino ma sappiamo che fa Battiato: usa un linguaggio da artista-musicista. Sono rimasto più stupito dalla reazione mediatica che si è creata attorno a lui.



Torniamo alla musica, emozionato per questa prima volta negli stadi?

Da morire. Sarà uno spettacolo forte, ci sto lavorando da tanto e penso sia la cosa più importante che abbia fatto sino ad adesso. E' una maniera di rigenerarsi per ristabilire una fonte primordiale con le emozioni che ci sono sparse in giro per il mondo.



Che tipo di show sarà?

Molto dance e sono felice di cavalcare un'onda che sta attraversando tutto il mondo musicale. Nello stadio ci saranno montagne russe di emozioni con i dj che apriranno lo show. Per esempio a San Siro ci sarà Benny Benassi che è un numero uno. Ci onora della sua presenza, considerando che il giorno prima è a Miami mentre il giorno dopo sarà a Singapore. Poi in diverse tappe ci sono Clementino, un rapper straordinario che farà anche “Una tribù che balla” e “L'ombelico del mondo”, Il Cile che secondo me scrive benissimo ma deve ancora mettersi a fuoco e poi I Tre Allegri Ragazzi Morti.



Ci sarà anche Cesare Cremonini a San Siro?

(Sorride sornione, ndr) Questa è una festa di compleanno aperta a tutti, comunque ho sentito anche altri amici come Luca Carboni che potrebbe intervenire a Bologna.



Insomma una vera e propria serata dance per i tuoi fan?

Sarà una grande serata di divertimento e molto ballabile. Non ho mai fatto gli stadi, ci ho suonato ma mai un tour. Sto lavorando a una trentina di pezzi, consideriamo che sarà una sorta di Best of il meglio di tutta la mia produzione e non farò dei medley. Eseguirò una cosa più nelle mie corde da dj ossia li mixerò, li farò sentire fino ad un certo punto per poi attaccare un altro brano. Di sicuro in scaletta ci sarà “Gimme Five” che raramente ho cantato. Sarà una vera e propria festa di complenno. Una incognita anche perché lo spettacolo che funziona in uno stadio non funziona in un palasport e viceversa.



E il palco?

Il palco è una sintesi di tutto quello che ho costruito negli anni precedenti, come spazio scenico. La band sarà centrale e ci saranno due passerelle con alle spalle 600 metri quadri di schermo perché avrà una forte componente visiva. Saranno proiettati contributi filmati visual creati ad hoc.



In una vera festa di compleanno c'è anche il momento romantico, quelle delle ballad. Ci saranno?

Ci saranno le ballad come “A Te” ma quelle sono facili da proporre, bastano un paio di giorni di prove. Per ora lavoriamo a quelli dance.



Perché hai deciso di “sfidare” gli stadi?

Quando ci vado mi piace guardarmi attorno, ha un suo fascino. I concerti si dilatano, i ragazzi vivono l'evento nello spazio di una giornata intera dalla mattina, facendo anche la fila per poi prendere i posti più belli, fino all'inizio del concerto vero e proprio per poi uscire da lì carichi di energia!



TUTTE LE TAPPE DEL BACKUP TOUR LORENZO NEGLI STADI - 7 giugno Ancona, Stadio del Conero - 11 giugno Bari, Arena della Vittoria - 15 giugno Bologna, Stadio Renato Dall’Ara - 19 e 20 giugno Milano, Stadio San Siro - 23 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi - 28 giugno Roma, Stadio Olimpico - 2 luglio Salerno, Stadio Arechi - 6 luglio Palermo, Velodromo Paolo Borsellino - 10 luglio Pescara, Stadio Adriatico - 13 luglio Padova, Stadio Euganeo - 16 luglio Torino, Stadio Olimpico - 20 luglio Cagliari, Arena fiera

