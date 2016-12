Presto gli "Oscar" del porno per lei

Alle donne piace il porno - L'ideologia si unisce al sesso a detta dell'ideatrice Carlyle Jansen che si definisce “pornoattivista”. Un'idea che ha avuto il via nel 2006 come cineforum all'interno del sexy shop riservato al gentil sesso "Good for her" e che ha interpretato un desiderio femminile. Sì, perché alle donne il porno piace. Come spiega la Jansen: "Su siti come Youporn un click su tre è di una donna. Ma il punto di vista è sempre quello di lui, e le attrici sono sfruttate quasi come prostitute". Nel mondo dell'hard si nascondono storie di abusi tanto che Linda Lovelace, attrice nel primo film a luci rosse legale della storia - "Gola profonda" - al termine della sua carriera si è schierata al fianco delle femministe contro il mondo della pornografia.

Nessun orgasmo finto - L'hard core riservato alle donne interpreta le fantasie femminili con divieto assoluto a minorenni e animali. Inoltre, gli attori hanno libertà di scelta e il godimento, giurano le registe, è reale: nessun orgasmo finto. Durante la kermesse del 5 aprile i film verranno premiati per categorie come miglior etero e miglior gay ma c'è spazio anche per i giochi di ruolo con la sezione migliore maestrina sexy.