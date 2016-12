Olga Kurylenko, che carica sexy!

foto InStyle Correlati STILE SENSUALE 15:54 - Olga Kurylenko, l'attrice ucraina naturalizzata francese, ha appena presentato a Mosca il suo nuovo film, "Oblivion", in uscita nelle sale l'11 aprile. Dopo una brillante carriera da modella, la Kurylenko ha raggiunto il successo nel mondo del cinema con la parte di Bond Girl, nel ventiduesimo film della saga, "Quantum of Solace". A margine della tournée, si mostra elegante e raffinata nel servizio di "Instyle". - Olga Kurylenko, l'attrice ucraina naturalizzata francese, ha appena presentato a Mosca il suo nuovo film, "Oblivion", in uscita nelle sale l'11 aprile. Dopo una brillante carriera da modella, la Kurylenko ha raggiunto il successo nel mondo del cinema con la parte di Bond Girl, nel ventiduesimo film della saga, "Quantum of Solace". A margine della tournée, si mostra elegante e raffinata nel servizio di "Instyle".

Dopo l'ingresso nel mondo delle "Bond girl", la Kurylenko si conferma ancora in un ruolo di primo piano con "Oblivion", in cui recita al fianco di Tom Cruise. Il film racconta di un'umanità costretta a vivere sulle nuvole dopo una guerra con una popolazione aliena. Impegnata in tournée per le premiere del film, l'attrice ucraina, già scelta da Terrence Malik come protagonista del film "To The Wonder", ha sfoggiato una girandola di look degni di una sfilata. Cresciuta con la madre e la nonna, è entrata nel mondo dello moda a soli 15 anni, intraprendendo la carriera d'attrice dieci anni dopo. Per il suo esordio nel film "L'Annulaire" ha ricevuto un premio al Brooklin International Film Festival.