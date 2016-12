Gli Stones replicano Hyde Park dopo 44 anni

foto Ufficio stampa Correlati IL TRIONFO DI LONDRA DI POCHI MESI FA 16:35 - I Rolling Stones non si fermano più: dopo aver annunciato la loro prima apparizione alla prossima edizione del festival di Glastonbury a fine giugno, ora ecco la notizia di un tour a maggio negli Stati Uniti e poi di un grande ritorno: la band sarà infatti protagonista ad Hyde Park il 6 luglio prossimo. L'ultima volta fu nel 1969, quando si esibì solo due giorni dopo la tragica morte del fondatore e chitarrista Brian Jones. - I Rolling Stones non si fermano più: dopo aver annunciato la loro prima apparizione alla prossima edizione del festival di Glastonbury a fine giugno, ora ecco la notizia di un tour a maggio negli Stati Uniti e poi di un grande ritorno: la band sarà infatti protagonista ad Hyde Park il 6 luglio prossimo. L'ultima volta fu nel 1969, quando si esibì solo due giorni dopo la tragica morte del fondatore e chitarrista Brian Jones.

Nove in totale i concerti in Nord America e Canada, partendo da Los Angeles per chiudere a Philadelphia, con un occhio di riguardo alla California (ben quattro date).



Ma indubbiamente è il concerto londinese a stuzziare la fantasia. "Ci siamo talmente divertiti nei cinque concerti dell'anno scorso che vogliamo assolutamente rifarlo. Hyde Park per noi comporta ricordi incredibili, non c'è posto migliore dove esibirci per i nostri fan britannici quest'estate", ha detto Mick Jagger. Il 5 luglio del 1969 fu il primo concerto di Mick Taylor con il gruppo, un concerto dedicato a Brian Jones, affogato nella sua piscina solo due giorni prima. Un Jones che ormai era fuori dalla band dopo esserne divenuto, da fondatore, progressivamente un corpo estraneo. Una differenza fondamentale rispetto ad allora ci sarà: il concerto quest'anno non sarà gratuito.