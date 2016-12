Emma Watson: "Basta fare la brava ragazza"

foto Gq Correlati SVOLTA SEXY

La dolce Hermione è cresciuta e non ha più intenzione di fare la brava ragazza. Emma Watson - ex maghetta di "Harry Potter" - posa sensuale per l'edizione inglese di "GQ", omaggiando Julia Robert in "Pretty Woman". Strizzata in un mini-dress aderente, l'attrice ammette di essere stufa di stare dalla parte dei buoni. Per il suo prossimo film, "The Bling Ring", sarà infatti una spietata bad-girl che deruba le celebrità di Hollywood.

Dopo il successo di "Harry Potter", Emma Watson è pronta a voltare pagina con un ruolo più maturo e dark. In "The Bling Ring" di Sofia Coppola interpreta Nikki, la leader di una gang che svaligia le case dei divi di Hollywood. Il film è tratto da una storia vera e si rifà ad una serie di furti a danno delle star dell show-biz, avvenuti nel 2009.



"Il personaggio che interpreto è tutto quello che ho sempre combattuto: è superficiale, materiale, venale e amorale. Rappresenta tutto questo e ho realizzato che la odiavo profondamente. Come si fa ad interpretare una che odi? - racconta la Watson a GQ - Ma è stato interessante e mi ha dato un nuova prospettiva da cui guardare il mio lavoro e come potrebbe essere il mio ruolo di attrice".