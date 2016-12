In arrivo il sequel di "Alla ricerca di Nemo"

09:01 - "Alla ricerca di Nemo", il cartoon Pixar del 2003, avrà un sequel. Il secondo capitolo si chiamerà "Finding Dory" (Alla ricerca di Dory) e uscirà nelle sale americane nel 2015. Ad annunciarlo ufficialmente la conduttrice Ellen DeGeneres, doppiatrice della pesciolina Dora nella versione originale e fan sfegatata del film. Nel corso degli anni, infatti, aveva chiesto più volte un seguito per le avventure del piccolo Nemo.

"Finding Dory" uscirà nelle sale americane a novembre 2015 (ben dodici anni dopo il primo capitolo) e si concentrerà sulla pesciolina dalla memoria corta, che aiuta Nemo a destreggiarsi tra i pericoli dell'oceano. Il sequel seguirà le vicende di Nemo & Co un anno dopo il primo capitolo.



Un film atteso con ansia soprattutto dalla presentatrice tv Ellen Degeneres, che nella versione originale prestava la voce a Dora. E' stata proprio lei ad ufficializzare l'uscita del sequel, durante il suo show, lasciandosi travolgere dall'entusiasmo. "Ho aspettato questo giorno per molto, molto, molto tempo - ha dichiarato, lanciando poi una frecciatina alle scelte della produzione - Non sono pazza, c'è voluto davvero un sacco. So che quelli della Pixar erno molto impegnati nella creazione di Toy Story 16".