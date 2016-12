Malika Ayane, la bionda che stregherà la Sicilia

foto Ufficio stampa Correlati CLASSE ED ELEGANZA 10:52 - Dopo aver incassato il successo di pubblico e critica all'ultimo Festival di Sanremo con i due brani firmati da Giuliano Sangiorgi "Niente" e "E se poi", Malika Ayane pensa già al tour. La trance primaverile del "Ricreazione Tour" riparte l'11 aprile a Brindisi e prosegue fino a maggio ma toccherà anche la Sicilia prima a Catania (18 aprile) e poi Palermo (il 19). "Amo la Sicilia da morire - dice a Tgcom24 -. Lì ho girato il mio video "Thoughts And Clouds". - Dopo aver incassato il successo di pubblico e critica all'ultimo Festival di Sanremo con i due brani firmati da Giuliano Sangiorgi "Niente" e "E se poi",pensa già al tour. La trance primaverile del "" riparte l'11 aprile a Brindisi e prosegue fino a maggio ma toccherà anche la Sicilia prima a Catania (18 aprile) e poi Palermo (il 19). "Amo la Sicilia da morire --. Lì ho girato il mio video "Thoughts And Clouds".

Qual è il tuo bilancio post Sanremo?

Il mio bilancio è più che positivo, mi sono divertita molto e i due brani che ho cantato su quel palco magico, “Niente” e “E se poi”, mi stanno dando molte soddisfazioni sia in radio che nella classifica dei singoli più venduti.



Cosa ne pensi della vittoria di Marco Mengoni?

Una vittoria meritata e prevedibile, confermata dalla posizione in classifica.



Chi avresti inserito nella terna dei vincitori?

Non cambierei il podio!



Quali le differenze tra il tour di questo inverno e quello nuovo che partirà?

L’entusiasmo della prima parte del tour di dicembre verrà portato in altre città d’Italia, soprattutto al sud dove manco da tempo. Sono davvero felice di ritornare in Sicilia dove ho girato il video di "Thoughts And Clouds" e di partire dalla Puglia (11 aprile da Brindisi) terra a me cara per merito di Giuliano Sangiorgi. Sul palco saliranno con me anche i brani sanremesi e la cover "Cosa hai messo nel caffè".



Ci saranno sorprese in scaletta?

Sto pensando a delle novità ma è ancora tutto nella mia testa… E poi, saranno delle soprese quindi niente anticipazioni!



LE PRIME DATE DEL RICREAZIONE TOUR - 11 aprile a Brindisi (Teatro Verdi); 12 aprile a Pescara (Teatro Massimo); 13 aprile a Senigallia AN (Teatro La Fenice); 16 aprile a Napoli (Teatro Augusteo); 18 aprile a Catania (Teatro Metropolitan); 19 aprile a Palermo (Teatro Golden); 20 aprile a Marsala TP (Teatro Impero); 26 aprile a Padova (Teatro Geox); 15 maggio Parma (Teatro Regio); 17 maggio a S.Vincent - AO (Sala Gran Paradiso) Per info www.livenation.it

