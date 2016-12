Le modelle hard di Robin Thicke censurate

10:50 - A due anni di distanza da "Love After War", Robin Thicke rompe il silenzio musicale con il singolo "Blurred Lines" in duetto con i rapper Pharrell e T.I. Ma più che la canzone in stile r&b fa discutere il video che è stato visto da oltre un milione di utenti. Il motivo? Thicke e Pharrell sono circondati da modelle nude con seno al vento e stringatissimo tanga color carne. Ma Thicke mette le mani avanti: "E' piaciuto anche a mia moglie".

"La prima volta che ho visto entrambe le versioni del video - racconta Robin -, sia quella censurata che quella visibile a tutti mi sono divertito. Di certo ho pensato fosse meglio non trasmettere quella più hot ma poi sia i miei amici che mia moglie mi hanno detto che avremmo dovuto lasciare che i fan potessero vedere tutti e due i video. In fondo è solo intrattenimento!".