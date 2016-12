Heidi Klum salva figlio da annegamento

foto Afp Correlati CHE FAST FOOD!

A Pasqua un'onda li ha portati al largo e sono stati attimi di terrore. Ma per fortuna la top model tedesca Heidi Klum ha avuto i riflessi pronti ed è riuscita a salvare il figlio Henry, di 7 anni, che rischiava di affogare alle Hawaii con le due tate. A raccontarlo è la stessa 39enne al magazine "Us Weekly". "Come mamma, ero veramente terrorizzata per mio figlio e chiunque fosse in acqua", ha raccontato.

La presentatrice del talent "Project Runaway" e giudice di "America's Got Talent" si è quindi trasformata in bagnina, anche se come ammette lei stessa il figlio per fortuna sa nuotare bene: "Henry è stato capace di tornare sulla spiaggia da solo, nuota bene". Anche il compagno della top model, Martin Kirsten, ha partecipato al salvataggio.