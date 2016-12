Oggi l'ultimo saluto a Enzo Jannacci

Alla camera ardente tanti amici in questi giorni: vecchi colleghi del cabaret milanese, poi Moni Ovadia, Fabio Fazio. "Era un genio - racconta commosso il conduttore di 'Che tempo che fa' -. Perché i geni sono coloro che inventano cose che prima non esistevano: e lui ha creato un linguaggio, un mondo, un ambiente". A Fazio mancheranno "le sue telefonate, la sue cose che sembravano strampalate che, invece, erano pensieri che correvano troppo in fretta". Sempre presenti la moglie, Giuliana Orefice, e il figlio, Paolo che, con la stessa gentilezza mista a timidezza del padre, ringrazia tutti: "Grazie per essere venuti e per le belle cose che avete detto". Jannacci, come spiegato dal sindaco Giuliano Pisapia, sarà sepolto nel Famedio, il posto in cui riposano coloro che, in modi diversi, hanno contribuito a migliorare il capoluogo lombardo.