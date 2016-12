Gli immigrati di Tarall&Wine

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO

07:38

- Nato dalla collaborazione tra Dario Sansone (Foja) e Gnut (Claudio Domestico),è un connubio musicale che racconta Napoli attraverso un linguaggio musicale classico. Esce ora il loro primo video, con il backstage in esclusiva su, "". Per la realizzazione del video due artisti hanno lanciato un appello dal web accolto in maniera straordinaria dal pubblico telematico.