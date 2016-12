Alexia, amore disperato in "Io No"

foto LaPresse Correlati IL GRANDE RITORNO 12:19 - Alexia presenta a Tgcom24 il nuovo video "Io no" che parla di amore e ribellione. Parole incisive per prendere le distanze dalla devianza, dal lasciarsi andare alle dipendenze, un invito perentorio a non accettare passivamente e assecondare chi ti sta a fianco. Alcool o droghe non importa quello che conta è dire: Io no. Il singolo anticipa un album, in uscita nella tarda primavera, nel quale saranno cover ed alcuni suoi successi rivisitati. presenta ail nuovo video "" che parla di amore e ribellione. Parole incisive per prendere le distanze dalla devianza, dal lasciarsi andare alle dipendenze, un invito perentorio a non accettare passivamente e assecondare chi ti sta a fianco. Alcool o droghe non importa quello che conta è dire: Io no. Il singolo anticipa un album, in uscita nella tarda primavera, nel quale saranno cover ed alcuni suoi successi rivisitati.

"Io no" è un'esortazione all’amore per se stessi da affiancare a quello per il proprio partner, per la vita, un invito a puntare i piedi e non lasciarsi trascinare lentamente nel baratro ne in coppia ne da soli: "Sei così perso che non sai chi sei/ cosa me ne faccio di chi adesso sei/stai consumandoti il cervello via così tra neve bianca e bollicine ed ecstasy". Un brano scritto con la sensibilità di chi è innamorato e che ha capito che solo amando se stessi si possono amare gli altri, che a volte un no detto con amore può fare la felicità di chi si ama. Per una donna innamorata è sempre più difficile dire: Io no, non ci sto.