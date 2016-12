foto LaPresse

- La camera ardente di Franco Califano, morto ieri sera, sarà allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. L'apertura è in programma per domani mattina, lunedì primo aprile, alle 10, come comunica l'ufficio stampa di Roma Capitale. I funerali del cantautore sono previsti per martedì 2 aprile: saranno nella Chiesa degli Artisti, a Piazza del Popolo.