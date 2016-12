Jannacci, il saluto di vip e gente comune

Tre rose rosse e un foglietto attaccato al mazzetto di fiori con la scritta: "Nelle orecchie, nella gola e nel cuore...Ciao Maestro!", messi in un angolo, discretamente, del portone del palazzo di casa, in viale Romagna, a Milano. Anche così un milanese ricorda Enzo Jannacci. E alla Camera Ardente le parole, anzi gli aggettivi, che sono risuonate di più, fra le persone comuni che sono venute a fare una visita alla salma, nonostante il maltempo e la giornata festiva, sono state: "Poetico, surreale, grande". Qui, ai piedi della bara, sono state deposte gerbere e rose gialle. "Era una persona che aveva una visione poetica e surreale del mondo - ricorda Silvana Casarotto Guarnaccia, che aveva lavorato con il cantautore per le etichette 'Ultima Spiaggia' e 'Dischi Ricordi' -. Era imprevedibile e per questo motivo specialissimo". A salutarlo, sotto la pioggia battente, sono venuti anche colleghi di lavoro, come il cantante e compositore Ricky Gianco, "è un grande dolore" si è lasciato sfuggire, il comico Paolo Rossi e il cabarettista Cochi Ponzoni e poi l'ex sindaco di Milano, Carlo Tognoli.

SEPOLTO AL FAMEDIO - Sono sempre più numerosi i milanesi alla camera ardente allestita al Teatro Dal Verme per Enzo Jannacci, il cantautore scomparso venerdì. Intanto il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia spiega che il cantautore sarà seppellito al Famedio, luogo in cui riposano coloro che, in vari modi, hanno contribuito al prestigio della città.



CELENTANO: "ERA UNA FORZA" - "Lui era veramente una forza della natura. Sia che suonasse jazz o 'Rosamunda' ci metteva lo stesso entusiasmo. Perché lui era davvero amante della vita in tutte le sue manifestazioni, nonostante facesse fatica a credere che questa di vita, un giorno potesse continuare". E' l'amico Adriano Celentano a scriverlo in un lungo post su Facebook. "Già mi sembra di vederlo, seduto su uno dei tanti rami di quella vita che non può finire - conclude - Bello, giovane come non lo e' mai stato, e farsi due risate, mentre qui da basso noi lo piangiamo come se non dovessimo più incontrarlo".



IL RICORDO DI COCHI PONZONI - "Parlare di Enzo? E' come parlare di un fratello, un fratello che è morto. Abbiamo vissuto talmente tante esperienze insieme, viaggi, cose della vita, lavoro, che per me era uno di famiglia", Aurelio Ponzoni, in arte Cochi (del celeberrimo duo Cochi e Renato), parla con commozione ma senza alcuna retorica della vita e della morte di Jannacci. E all'Ansa racconta: "Per me e Renato è stato soprattutto un grande amico, un fratello maggiore uno che ci ha tanto aiutato. Ci siamo conosciuti nel 64, lui era già famoso, aveva già avuto il successo di Scarp de tennis, io e Renato eravamo dei ragazzini. Noi facevamo cabaret al Cab 64 di Milano, lui è venuto a vederci, gli siamo piaciuti e così abbiamo cominciato a frequentarci. Lui ci ha aiutato, noi facevamo i testi e lui spesso li musicava. Ad esempio La vita l'è bela è stata musicata da lui...".



NANNI SVAMPA: "HO PERSO UN AMICO" - Per Nanni Svampa, 75 anni, rappresentante del cabaret musicale milanese, Enzo Jannacci era non solo un amico ma "uno che ammiravo da matti, fin da ragazzo, tanto che ho inciso diverse sue canzoni". Svampa ha avuto un rapporto fatto di "tanti incontri momentanei, qualche volta in televisione, parlo degli anni 70 che si facevano tante cose la domenica pomeriggio alla Rai, e poi ai concerti in piazza, ne abbiamo proprio fatto uno insieme a Luino qualche anno fa. Incontri fatti di chiacchiere e battute scherzose in attesa di andare in scena. Che poi si diceva sempre, ci vediamo alla prossima".



MORANDI: "ERA UN INNOVATORE" - Gianni Morandi, con un post sulla sua pagina Facebook, ricorda: "Un grande artista ci ha lasciato, Enzo Jannacci. Un poeta estroso, ironico, geniale, con quella vena malinconica, ma così sublime.... un innovatore, capace di lasciare sempre la sua inconfondibile impronta. Ciao Enzo, ci mancherai''.



MARONI: "RIPOSA IN PAS" - "Addio a Enzo Jannacci, cuore e musica di Milano. Riposa in pas, cunt i tOo scarp del tenis": così Roberto Maroni, segretario della Lega e presidente della Regione Lombardia (oltreché musicista) ricorda su Twitter Jannacci.



VANONI: "VIA PARTE DI ME" - "Caro amico, matto e geniale, quante giornate felici, quante risate. Che tempi belli abbiamo vissuto insieme. Te ne sei andato e con te se ne è andata anche una parte della mia vita": con queste parole Ornella Vanoni, su Twitter, ha voluto ricordare l'amico Enzo.



IL RICORDO DI LIGABUE - Luciano Ligabue affida al suo profilo Facebook e Twitter il ricordo dedicato a Enzo Jannacci. Lo fa pubblicando sui due social network il video di una puntata della trasmissione "Il laureato bis", in cui i due cantano insieme "Ci vuole orecchio" e "Certe Notti", tra le canzoni più note e celebrate dei due artisti. Ligabue e Jannacci si erano esibiti, su un palco predisposto all'interno dell'Universita' di Lecce, il 15 gennaio del 1996.



IL VICINO BALDAN BEMBO - "Era riservato, si faceva vedere poco, non speculava sul suo personaggio. Non si faceva grande di essere il grande Enzo. Era un vicino di casa normale, come la gente comune". Ricorda così Jannacci, il cantante e compositore Dario Baldan Bembo, 65 anni, che risiede nello stesso palazzo, in viale Romagna a Milano, dove ormai da tanti anni abitava l'artista.



L'AMICO VECCHIONI - "I geni vanno in un posto tutto loro di musica e luce: ascolteremo ancora Enzo dal suo cielo senza nebbie", così Roberto Vecchioni lo ricorda su Twitter.



NANNINI: "POETA FUORI DAL COMUNE" - Anche Gianna Nannini affida il suo saluto a Twitter: "Ciao Enzo, poeta fuori dagli schemi. Inconfondibile. Gianna".