Jannacci, il ricordo di amici e colleghi

foto Ansa Correlati E' MORTO ENZO JANNACCI

UNA LUNGA CARRIERA TRA MUSICA E RISATE

IL SALUTO DEL SUO MILAN

50 ANNI DI SUCCESSI

QUAL E' IL TUO BRANO PREFERITO? 00:02 - Amici e colleghi di Enzo Jannacci ricordano il poeta della canzone che si è spento stasera a Milano. "Era un genio, la sua poesia ha inventato un mondo", scrive Fabio Fazio. "Quelli che... Adesso sanno l'effetto che fa. Buon viaggio", è il messaggio di Francesco Guccini. Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia: "Con la sua ironia e le sue canzoni ha raccontato la Milano più vera. Rimarrà nella storia della città". - Amici e colleghi di Enzo Jannacci ricordano il poeta della canzone che si è spento stasera a Milano. "Era un genio, la sua poesia ha inventato un mondo", scrive. "Quelli che... Adesso sanno l'effetto che fa. Buon viaggio", è il messaggio di. Il sindaco di Milano,: "Con la sua ironia e le sue canzoni ha raccontato la Milano più vera. Rimarrà nella storia della città".

"Lo ricordo bene: intelligente, spiritoso, surreale, geniale. Ha raccontato la poesia di Milano", ricorda Enrico Ruggeri su Twitter. In tanti, sul social network, hanno voluto ricordare la "voce degli ultimi", come lo ha definito Claudio Cecchetto. "Ciao grande maestro" ha scritto il napoletano Gigi D'Alessio, a cui hanno fatto eco i Negramaro con una citazione da 'Messico e nuvole': "Che voglia di piangere ho... addio Enzo!".



A messaggi più sintetici come quello di Syria, che ha salutato Jannacci con un "Ciao signor Enzo", si accompagnano tweet più personali come quello di Paola Turci: "Rimangono tutte le tue canzoni e un pezzo di strada fatta insieme". Ironico Frankie Hi Energy: "Ciao Enzo non ti scapicollare". Triste Luca Bizzarri: "Cristo come mi dispiace. Addio, signor pur talento". "Enzo Jannacci, rimpiango un genio che se ne va insieme alla Milano meravigliosa delle sue canzoni", scrive Gad Lerner. Commosso il ricordo di Dalia Gaberscik, figlia di Giorgio Gaber, con cui Jannacci formò una celebre coppia della canzone italiana: "Ciao Enzo, ti voglio bene".