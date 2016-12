Svelato il mistero del genio di Beethoven

foto Ufficio stampa 16:12 - Dal 6 al 21 aprile arriva al Teatro Libero di Milano "Io, Ludwig van Beethoven", il debutto del nuovo spettacolo di Corrado d'Elia, un omaggio al genio di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. Il regista e attore si accosta Beethoven per indagarne non solo i tanti misteri, la sordità, i rapporti col padre e con il tempo, il talento, gli amori, profondi e contrastati, le sue durezze, ma soprattutto la sua musica immortale. - Dal 6 al 21 aprile arriva al Teatro Libero di Milano "", il debutto del nuovo spettacolo di, un omaggio al genio di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. Il regista e attore si accosta Beethoven per indagarne non solo i tanti misteri, la sordità, i rapporti col padre e con il tempo, il talento, gli amori, profondi e contrastati, le sue durezze, ma soprattutto la sua musica immortale.

E quella Nona Sinfonia, quei quattro movimenti così conosciuti e amati che hanno cambiato la storia della musica per sempre.Perché Beethoven aspettò dieci anni per comporre la Nona? Avendo la musica già in testa... Cosa successe in quei dieci anni? Cosa cambiò nel mondo che lo circondava e cosa successe dentro di lui, e, soprattutto, come si preparò alla serata della prima rappresentazione, a Vienna, il 7 maggio del 1824? Ludwig van Beethoven fu uno dei più grandi geni musicali mai esistiti. Non si può comprendere il genio con occhi normali, non rientra in nessuna categoria e la sua complessità non si può afferrare. Indagarne la vita vuol dire accostarsi ad altezze umanamente insolite, rubarne per un istante la grandezza e la follia per raggiungere ebrezze ed emozioni insperate.



INFORMAZIONI Teatro Libero Via Savona 10 Milano - Prezzi Intero: 21 euro Under 26: 17 euro Over 60: 13 euro Allievi Scuola Teatri Possibili in corso con carta TP CARD: 10 euro Orari da lunedì a sabato ore 21 domenica ore 16 Orari biglietteria da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19 nei giorni di spettacolo: da lunedì a venerdì fino alle ore 21.30 sabato dalle ore 19 alle ore 21.30; domenica dalle ore 14 alle 16.30 Per informazioni e prenotazioni Tel. 02 8323126