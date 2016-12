"Harry Potter", è morto l'attore Richard Griffiths

foto Olycom Correlati IL CAST DI "HARRY POTTER" 12:45 - E' scomparso a 65 anni l'attore britannico Richard Griffiths, famoso soprattutto per il ruolo del terribile zio Vernon nella saga di "Harry Potter". Griffiths è deceduto dopo un intervento cardiaco, a causa di alcune complicazioni. Daniel Radcliffe ha reso omaggio al collega di set che lo ha "incoraggiato, tutelato e fatto ridere", aggiungendo che "Richard è stato al mio fianco durante i momenti importanti della mia carriera". - E' scomparso a 65 anni l'attore britannico, famoso soprattutto per il ruolo del. Griffiths è deceduto, a causa di alcune complicazioni. Daniel Radcliffe ha reso omaggio al collega di set che lo ha "incoraggiato, tutelato e fatto ridere", aggiungendo che "Richard è stato al mio fianco durante i momenti importanti della mia carriera".

"Quando entrava in una stanza rendeva l'ambiente due volte più divertente e dinamico, con la sola sua presenza. Sono orgoglioso di averlo conosciuto" ha concluso Radcliffe, suo compagno di set in "Harry Potter".



In Gran Bretagna era conosciuto soprattutto come caratterista, mentre fuori dai confini nazionali aveva raggiunto il successo grazie al ruolo del perfido zio Vernon di Harry Potter. Alla carriera cinematografica aveva affiancato quella teatrale, vincendo diversi premi tra cui un Tony Award per il ruolo da protagonista nella pièce "The History Boys"