Ryan Gosling, centralino per le fan disperate

Ryan Gosling ha deciso di prendersi una pausa dal set, ma per salvare dalla disperazione le sue numerose fan la Blinkbox (azienda che noleggia film online) ha creato un centralino ad hoc. Chiamando il numero si potrà ascoltare un breve messaggio vocale dell'attore, tratto dai dialoghi dei suoi film. Per ora le ammiratrici potranno ancora goderselo nella pellicola drammatica "Come un tuono", nelle sale il prossimo 4 aprile.

La linea, che si chiama in suo onore TheGosline, riproporrà in forma di messaggi registrati le sequenze e i dialoghi più toccanti interpretati da Ryan Gosling, come lo struggente monologo di "Le pagine della nostra vita".



Nonostante l'annuncio della pausa, l'attore sarà presenta ancora per qualche tempo sul grande schermo. Il prossimo 4 aprile esce infatti in Italia "Come un tuono", film drammatico girato insieme alla fidanzata Eva Mendes.



Nel film Gosling è Luke, un pilota di motociclette che ha lasciato lo spettacolo ambulante del 'globo della morte' in cui si esibisce per sfrecciare a tutta velocità nelle strade secondarie di Schenectady, nello Stato di New York. L'uomo è alla ricerca disperata della sua ex ragazza, Romina (Eva Mendes), che da poco ha partorito di nascosto suo figlio.



Nel tentativo di riuscire a provvedere alla sua nuova famiglia, Luke lascia il lavoro nei luna park e commette una serie di rapine in banca aiutato anche dalle sue straordinarie capacità di pilota. Ma la posta in gioco si alza quando Luke si trova ad affrontare un ambizioso ufficiale di polizia, Avery Cross (Bradley Cooper).