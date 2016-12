Justin Bieber: "Mi prendo una pausa"

foto LaPresse Correlati IN MUTANDE

Che per Justin Bieber non fosse un periodo felice lo si era capito da tempo. Tra stress denunce e guai, il cantante 19enne adesso sta pensando di fermarsi un po'. Appena il suo tour europeo sarà finalmente terminato. L'idolo delle teenager si è infatti raccontato in una intervista a "Weekly": "Sto pensando al mio prossimo album e al mio prossimo tour, o forse prenderò una pausa. Sto cercando di capire. Ed è quello che deve fare un 19enne no?".

Sembra infatti che Justin abbia dato ascolto ai consigli dell'amica Christina Aguilera, che lo ha invitato a prendersi una pausa, soprttutto dopo il malore che lo ha colpito a Londra. "Vorrei dire a Bieber di non lasciare che nulla lo trasformi e che lo spinga ad essere qualcosa che non è", ha detto la Aguilera. E ora il cantante è intenzionato a guardarsi dentro, per poter progettare il suo futuro.