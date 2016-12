Vasco Rossi: "Non ho mai avuto un tumore"

foto Ufficio stampa Correlati GRADITO RITORNO

10:46 - Vasco Rossi fa il punto delle situazione sulle "bufale correnti" sul suo conto e risponde punto per punto su Facebook. In particolare sulla sua malattia ("non ho mai avuto un tumore ma una infezione batterica"), le sue dimissioni e altre polemiche. Infine, prima di augurare Buone Feste, il cantautore ha citato una frase di Albert Einstein: "Io sono responsabile di quello che dico ma non sono responsabile di quello che gli altri capiscono".

"Non ho mai espresso apprezzamenti negativi sul fatto che a San Siro mettano una mia canzone quando gioca il Milan - ha scritto il rocker come primo punto del suo elenco - Non ho mai scritto una canzone per Barbara d'Urso. Non ho mai offeso il Sud con battute o altro. Io amo il Sud come il Nord e il Centro. Non ho mai detto che mi sarei ritirato ma che volevo dare le dimissioni da Rockstar. (Dimissioni che non sono state accettate)".