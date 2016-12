Abbagnato nominata étoile dell'Opera di Parigi

foto LaPresse Correlati STELLA DELLA DANZA 10:34 - Eleonora Abbagnato è stata nominata "étoile dell'Opera di Parigi" in scena, al termine della rappresentazione della "Carmen" di Roland Petit, in cui Eleonora era la sigaraia di Siviglia. Il grado massimo di étoile le è stato conferito su proposta di Brigitte Lefevre, direttrice del balletto, e Nicolas Joel, direttore dell'Opera National de Paris. Nata a Palermo, Eleonora Abbagnato ha 35 anni ed è sposata con il calciatore Federico Balzaretti. è stata nominata "étoile dell'Opera di Parigi" in scena, al termine della rappresentazione della "Carmen" di Roland Petit, in cui Eleonora era la sigaraia di Siviglia. Il grado massimo di étoile le è stato conferito su proposta di, direttrice del balletto, e, direttore dell'Opera National de Paris. Nata a Palermo, Eleonora Abbagnato ha 35 anni ed è sposata con il calciatore

La ballerina è entrata nel corpo di ballo dell'Opera di Parigi nel 1996, appena maggiorenne. Nel 2000 è diventata prima ballerina. Sarà di nuovo sul palcoscenico parigino, questa volta all'Opera Bastille, nella locandina della Terza Sinfonia di Gustav Mahler per la coreografia di John Neumeier il 9, 13, 16 e 18 aprile. L'ultima rappresentazione, quella del 18, sarà trasmessa in numerosi cinema in Francia e nel mondo.