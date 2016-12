Tatum: "Vorrei far sesso con Clooney"

09:26 - E' uno degli attori più sexy di Hollywood e nel ruolo di spogliarellista in "Magic Mike" ha conquistato migliaia di donne ma Channing Tatum ha una fantasia sessuale speciale. "George Clooney è l'uomo più sexy del mondo - ha detto al tabloid The Sun -. Avrei dovuto far sesso con lui". I due attori in realtà sono amici, tanto che George e la fidanzata Stacy Keibler hanno trascorso le vacanze con Channing e la moglie al Lago di Como.

Channing ha presentato il suo nuovo film "White House Down", nelle sale italiane dal 10 ottobre, in cui interpreta un poliziotto con il compito di salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti d'America, interpretato da Jamie Foxx). Il film è diretto da Roland Emmerich, lo stesso di "Independence Day" e "The Day After Tomorrow". In "White House Down" diversi monumenti di Washington e anche la Casa Bianca saltano in aria per mano dei terroristi.