Salerno: "I bisturi? Mai, ho paura degli aghi"

foto Ufficio stampa Correlati SEXY IERI E OGGI 09:31 - Regina della disco anni 80 ma soprattutto icona sexy per tanti uomini italiani e non solo. Amatissima anche in Spagna e in Francia, dove sta facendo un tour, Sabrina Salerno a 45 anni è una donna e mamma felice. Sempre bella e sensuale a Eva Tremila confessa di non essere contraria alla chirurgia estetica se una donna ne sente il bisogno: "Io non l'ho fatto perché ho una paura tremenda degli aghi". - Regina della disco anni 80 ma soprattutto icona sexy per tanti uomini italiani e non solo. Amatissima anche in Spagna e in Francia, dove sta facendo un tour,a 45 anni è una donna e mamma felice. Sempre bella e sensuale a Eva Tremila confessa di non essere contraria alla chirurgia estetica se una donna ne sente il bisogno: "Io non l'ho fatto perché ho una paura tremenda degli aghi".

Insomma anche se è sempre in forma e bellissima, Sabrina è cambiata rispetto agli inizi della sua carriera: "Sono un'altra persona, più matura con idee e visioni diverse rispetto a tutto ciò che mi circonda. L'entusiasmo nei confronti della vita, invece, è lo stesso". E la cosa più bella accaduta nella sua vita? "La nascita di mio giglio Luca Maria che oggi ha 9 anni non ha paragoni con niente. Non c'è primo posto in classifica o tour tutto esaurito che ti possa dare la pienezza e la felicità che mi ha dato la sua nascita". Ora la vita di Sabrina si divide tra famiglia e lavoro: "A volte arranco nel vero senso della parola, perché è difficile far combaciare pubblico e privato". La cantante è "in tour in Francia sino alla fine del 2013" e già pensa al prossimo disco.