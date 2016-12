Jovanotti: "Una festa tra rap, dj e musicisti"

foto Olycom Correlati 25 ANNI DI CARRIERA 16:41 - Lorenzo Jovanotti comincia a svelare le prime sorprese per il suo tour negli Stadi. Ogni data sarà accompagnata dal miglior suono del momento e ogni concerto sarà una grande giornata di musica a partire dal pomeriggio. I Tre Allegri Ragazzi Morti apriranno le date di Ancona, Bari, Bologna, Milano, Firenze, Roma, Padova e Torino. Il Cile sarà ad Ancona, Milano, Roma e Pescara. Il rapper Clementino sarà live a Salerno e Palermo. comincia a svelare le prime sorprese per il suo tour negli Stadi. Ogni data sarà accompagnata dal miglior suono del momento e ogni concerto sarà una grande giornata di musica a partire dal pomeriggio. Iapriranno le date di Ancona, Bari, Bologna, Milano, Firenze, Roma, Padova e Torino.sarà ad Ancona, Milano, Roma e Pescara. Il rappersarà live a Salerno e Palermo.

Tra i dj, Benny Benassi il 19 giugno a Milano per la prima data allo Stadio di San Siro, il duo Pink is Punk sarà on stage ad Ancona e nella seconda data di San Siro il 20 giugno, Ralf a Bologna e Firenze, Congorock a Bari, Claudio Coccoluto a Roma e Salerno, Nari e Milani a Pescara, Spiller a Padova, Riva Starr a Torino, Donati e Amato a Cagliari.



“Ce l’abbiamo fatta ad avere quelli che speravo - commenta Lorenzo, in questi giorni in studio con i musicisti e il suo staff per le prove musicali -. Sono molto contento e ringrazio tutti per aver accettato il mio invito, è un regalo per me e per il mio pubblico, che si godrà il meglio della musica italiana di oggi oltre a grandi Dj internazionali. Non tutti sanno che uno dei prodotti made in Italy più celebri è la nostra musica dance che con i suoi dj/producers fa ballare tutto il mondo. Io nasco in quell’ambiente e nel mio primo tour negli stadi li voglio celebrare. Saranno delle belle feste di musica. Prima di loro ogni sera ci saranno Tre Allegri Ragazzi Morti, di cui sono un grande fan, ci sarà anche il Cile, che è un autore nuovo che ha cose da dire, come le ha da dire Clementino, uno dei miei preferiti nell’hip hop italiano (ho collaborato anche a un pezzo del suo prossimo album)".