James Franco: "Ho rifiutato la Lohan"

foto LaPresse Correlati JAMES SFOTTE BIEBER 08:41 - Bruno e dallo sguardo accattivante, l'attore James Franco fa strage di cuori. Una delle sue vittime sarebbe la bad girl di Hollywood Lindsay Lohan. James avrebbe rifiutato le profferte sessuali dell'ex stellina Disney con un sonoro "No". Il divo, nelle sale con "Il grande e potente Oz"e "Springbreakers", ha confessato di aver dato il due di picche all'attrice al conduttore radiofonico Howard Stern.

"Aveva dei problemi" - James Franco abitava nell'hotel di Los Angeles "Chateau Marmont", lo stesso dove viveva LiLo. Il conduttore gli ha chiesto bruscamente: "Hai rifiutato del sesso con Lindsay Lohan, vero?" L'attore ha dunque ammesso: "Povera Lindsay. Non abbiamo più parlato per un sacco di tempo. Eravamo amici". Franco ha giustificato il suo rifiuto dicendo: "Sai, non voglio vantarmi di questo. Non so com'è uscito fuori...Lei aveva dei problemi anche allora, così ti senti strano. Onestamente...era un'amica. Conosco un sacco di persone incasinate e qualche volta non vuoi farlo".