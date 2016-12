Rivoluzione a Hollywood: "Basta con l'eros!"

foto Da video Correlati LE SCENE PIU' HOT DEL CINEMA 08:46 - Le immagini osé con abbracci carnali e baci peccaminosi rischiano di sparire per sempre dal grande schermo per motivi commerciali. Un vero e proprio contrordine da parte dei boss degli studios di Hollywood: star castigate e fuori dalle lenzuola. A quanto pare, infatti, le capriole sessuali di celluloide non venderebbero più. Un'occasione per ripercorrere i fotogrammi più spinti. - Le immagini osé con abbracci carnali e baci peccaminosi rischiano di sparire per sempre dal grande schermo per motivi commerciali. Un vero e proprio contrordine da parte dei boss degli studios di Hollywood: star castigate e fuori dalle lenzuola. A quanto pare, infatti, le capriole sessuali di celluloide non venderebbero più. Un'occasione per ripercorrere i fotogrammi più spinti.

"Fanno perdere pubblico" - L'esperto cinematografico Vincent Bruzzese ha dichiarato al "Sunday Times": "Le scene erotiche venivano scritte per mettere un po' di pepe ai trailer. Ma adesso sono un limite perché rendono un film vietato ai minori e fanno perdere il pubblico giovane. Oggi vengono depennate dai produttori anche prima di essere girate. Chiedono se c'è bisogno del sesso e se non si può riempire lo spazio con effetti speciali per fare un film per famiglie". Prima di dire addio al sesso sul grande schermo ecco un Amarcord delle scene più hot della storia di Hollywood.



Cosa non vedremo più – Se i romantici rimpiangeranno la sudatissima scena d'amore tra Leonardo Di Caprio e Kate Winslet in "Titanic", i trasgressivi si faranno scendere una lacrimuccia ripensando alle performance fantasiose di Mickey Rourke e Kim Basinger in "9 settimane e ½". Bisognerà rassegnarsi a salutare definitivamente i giochi di ruolo di "History of violence" in cui Maria Bello si traveste da ragazza pon pon e il sesso fedifrago di "Unfaithful – L'amore infedele". Saranno molti i nostalgici del sesso saffico in "Mulholland drive" e dell'amore proibito tra un uomo politico e la fidanzata del figlio ne "Il danno (Fatale)".