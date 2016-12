I migliori "ménage à trois" del cinema

foto Da video Correlati LETTI AFFOLLATI

HUDGENS: "CHE ANSIA FARLO IN TRE!" 08:54 - Dalle perversioni di Christian Bale in "American Psycho", al duo hot Penelope Cruz-Scarlett Johansson in "Vicky Christina Barcelona". L'Huffington Post stila la top-ten dei giochi erotici a tre più bollenti del cinema. Scherzosi come per "Zoolander" (in cui Ben Stiller e Owen Wilson si contendono le grazie di Christine Taylor) o in versione thriller come in "Giochi pericolosi", con protagoniste Neve Campbell e Denise Richards. - Dalle perversioni diin "", al duo hotin "". L'Huffington Post stila la top-ten dei giochi erotici a tre più bollenti del cinema. Scherzosi come per "" (in cuisi contendono le grazie di) o in versione thriller come in "", con protagoniste

Il sesso a tre è sicuramente una tra le fantasie erotiche più comuni che il cinema ha saputo catturare e imprimere in scene, diventate dei veri cult. Memorabili i ciak di Bernardo Bertolucci che in "The Dreamers" approfondisce il rapporto morboso che si crea tra una coppia di fratelli parigini e un giovane americano, sullo sfondo della contestazione studentesca del '68.



Set caldo anche per "Shame", pellicola di Steve McQueen che vede protagonista Michael Fassbender dipendente dal sesso. Ma la passione per i ménage à trois ha contagiato anche la nuova leva di attrici: come Kristen Stewart - selvaggia in "On The Road" - e Blake Lively, oggetto del desiderio di una coppia di amici ne "Le bestie".