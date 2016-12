Cucinotta: "Ho un seno incontenibile"

foto Chi Correlati SEXY 45ENNE 10:15 - Il seno esplosivo, calze autoreggenti, lingerie hot. Maria Grazia Cucinotta posa in versione pin up per "Chi" e a quasi 45 anni sfodera ancora tutta la sua carica sexy. "E' il mio unico vezzo: guepière, calze di seta con la riga, bustini d'epoca, biancheria intima... Ho un'amica che mi fa tutto su misura, per gestire il mio décolleté non basta un reggiseno normale". - Il seno esplosivo, calze autoreggenti,posa in versione pin up per "" e a quasi 45 anni sfodera ancora tutta la sua carica. "E' il mio unico vezzo: guepière, calze di seta con la riga, bustini d'epoca, biancheria intima... Ho un'amica che mi fa tutto su misura, per gestire il mio décolleté non basta un reggiseno normale".

"A vent'anni ero piena di pudore - racconta la Cucinotta - a quaranta ho imparato a giocare con la mia femminilità. Mio marito fa finta di non vedere... Ma con lui non ancora bisogno della lingerie hot". Con il marito nessuna crisi dopo 19 anni, anche se sul set non le sono mai mancati i corteggiatori: "I colleghi li considero grandi amici, alcuni, come Bova, persino fratelli, sarebbe una sorta di incesto... Qualcuno ci ha provato, anche insistentemente, ma niente nomi, sono una signora".