Caponord, una balena per evadere

La band Caponord presenta a Tgcom24 il nuovo video "La Balena", contenuto nell'album "Copriti gli Occhi". Per la regia di Serena Clessi e Marcello Parisi, questo racconto per immagini è un viaggio intimistico e simbolico in un mondo ovattato e surreale in cui il cantante Davide Simonetta viene seguito, attraverso l'occhio di una camera che incede lenta e lo accompagna nei suoi movimenti.

Il video vuole raccontare un momento di evasione da parte del protagonista: immerso nella vasca, assorto nei suoi pensieri, in un'atmosfera sognante, immagina di trovarsi in una gabbia dorata, una casa immensa che però alimenta il suo sentimento di solitudine, che lo porta a cercare una via di fuga. Un viaggio bellissimo in senso opposto alla frenesia del quotidiano.