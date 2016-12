Hefner: "Più di mille donne, ma marito fedele"

foto Twitter Correlati SEXY MOGLIETTINA

Hugh Hefner rivela di essere andato a letto con oltre mille donne. Nessun numero preciso, però. "Come posso saperlo? Sicuramente oltre mille - ha svelato il magnate dell'impero di Playboy alla rivista "Esquire", aggiungendo però di essere sempre stato un marito fedele - Ci sono state porzioni della mia vita in cui sono stato sposato. E, quando lo ero, non ho mai tradito. Ma mi sono rifatto quando non ero sposato".

Hef alla soglia degli 86 anni è convolato a nozze per la terza volta con la 26enne Crystal Harris. Un matrimonio che ha destato la perplessità di molti, ma che Hefner difende a spada tratta.



"Solo la gente che non ci conosce ci usa come stereotipi in termini di età e bellezza - ha dichiarato il papà di "Playboy" - Mi sento solo fortunato ad averla trovata in questo stadio della mia vita. Ho lasciato il meglio per la fine". Grande complimento per la nuova consorte, data la numerosissima concorrenza.