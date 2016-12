Concerto evento di McCartney a Verona

foto Ap/Lapresse Correlati Un'icona del rock 12:18 - Paul McCartney si esibirà all'Arena di Verona il 25 giugno, unica data italiana del tour live 2013 "Out there!". Un "concerto evento" in cui Paul farà risuonare nell'anfiteatro brani attinti dal vasto repertorio dei Beatles, dei Wings e della sua carriera da solista. L'esibizione testimonia la sua longevità artistica: qualche giorno fa si è celebrato il cinquantenario del primo album dei Beatles: "Please, please me". si esibirà all'Arena di Verona il 25 giugno, unica data italiana del tour live 2013. Un "concerto evento" in cui Paul farà risuonare nell'anfiteatro brani attinti dal vasto repertorio dei Beatles, dei Wings e della sua carriera da solista. L'esibizione testimonia la sua longevità artistica: qualche giorno fa si è celebrato: "Please, please me".

Cinquant'anni di note - Lo spettacolo maratona impegnerà l'ormai settantenne ex Beatles per tre ore filate, alla faccia delle leggende metropolitane che lo vedrebbero morto da decenni. Paul McCartney sarà accompagnato dalla sua band formata da Paul "Wix" Wickens alle tastiere, Brian Ray al basso, Rusty Anderson alla chitarra e Abe Laboriel Jr. alla batteria. Alcune indiscrezioni trapelate nell'ambiente discografico parlano dell’imminente uscita di un nuovo album di inediti, sarebbe l’ennesimo del suo curriculum da rocker. Ad accogliere la star è prevista una platea trasversale dagli adolescenti ai nonni. Il costo dei biglietti oscilla dai 60 euro più prevendita per la gradinata non numerata ai 200 più prevendita per la poltronissima gold. Saranno disponibili sul circuito TicketOne da giovedì 28 marzo.