La Lollo vende i gioielli per beneficenza

11:02

- Il lusso e la ricchezza non sono tutto nella vita, soprattutto arrivati a un certo punto del proprio cammino. Questo deve aver pensato Gina Lollobrigida che ha annunciato di voler vendere alcuni dei suoi diamanti per raccogliere fondi da destinare in beneficenza, in particolare per la ricerca sulle cellule staminali. "E' ora che io inizi a restituire un po' della fortuna che ho avuto - ha detto -, voglio lasciare un bel ricordo della mia vita".