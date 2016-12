Toni e Peppe Servillo, fratelli uniti da De Filippo

foto Ufficio stampa 10:10 - Toni Servillo torna al Piccolo Teatro di Milano nel segno di Eduardo De Filippo. Debutta mercoledì 27 marzo in prima nazionale al Teatro Grassi di via Rovello "Le voci di dentro". Toni Servillo-Alberto Saporito sarà affiancato sulla scena da Peppe Servillo-Carlo Saporito, fratelli anche nella finzione teatrale. torna al Piccolo Teatro di Milano nel segno di Eduardo De Filippo. Debutta mercoledì 27 marzo in prima nazionale al Teatro Grassi di via Rovello "". Toni Servillo-Alberto Saporito sarà affiancato sulla scena da-Carlo Saporito, fratelli anche nella finzione teatrale.

Dopo il successo dell'anteprima di Marsiglia e al termine delle repliche al Piccolo, "Le voci di dentro" sarà rappresentata a Chicago, Parigi e San Pietroburgo: ''Eduardo non è un autore da esportare - spiega Servillo - non solo fenomeno napoletano o italiano, ma mondiale, amato da Orson Welles, recitato da Laurence Olivier". Nel duplice ruolo di attore e regista, Servillo sarà in scena al Teatro Grassi dal 27 marzo al 28 aprile. La commedia, che proprio a Milano vide la luce nel 1948, racconta una storia in cui sogno e realtà si mescolano travolgendo le vite di personaggi che si muovono sul labile confine tra legittimo e illegittimo, "un dramma sulle macerie morali che seguono quelle reali", come lo definisce il regista. Accanto a Toni Servillo, in scena nei panni del protagonista Alberto Saporito, il fratello (fuori e dentro la finzione teatrale) Peppe, nella parte di Carlo Saporito: "Torno a recitare in prosa dopo quasi 30 anni - dice Peppe Servillo, attore e cantante negli Avion Travel - era bello riportare sul palco una sincera alchimia fraterna".



A più di undici anni da "Sabato, domenica e lunedì" che registrò grande successo, Servillo riprende oggi De Filippo con le stesse convinzioni: "Eduardo è un drammaturgo del livello di Moliere - spiega Servillo - è stato l'ultimo rappresentante del teatro popolare italiano, capace di unire pubblico e attori". Un'unione nel segno della denuncia morale che si avverte soprattutto nel finale amaro della commedia: "Il senso di allarme sociale è qui più forte che mai - dice Servillo - anche i costumi e le scenografie lo segnaleranno". Con i Servillo una folta compagnia di attori di diverse generazioni: Chiara Baffi, Betti Pedrazzi, Marcello Romolo, Lucia Mandarini, Gigio Morra, Antonello Cossia, Vincenzo Nemolato, Marianna Robustelli, Daghi Rondanini, Rocco Giordano, Maria Angela Robustelli, Francesco Paglino.



INFORMAZIONI Piccolo Teatro Grassi (via Rovello 2 – M1 Cordusio) dal 27 marzo al 28 aprile 2013 "Le voci di dentro" di Eduardo De Filippo regia Toni Servillo Orari: martedì e sabato ore 19.30 (salvo sabato 30 marzo riposo, sabato 6 aprile ore 15 e 19.30); mercoledì, giovedì e venerdì ore 20.30 (salvo venerdì 29 marzo riposo, mercoledì 13 aprile ore 15 e 20.30, giovedì 18 aprile ore 15 e giovedì 25 aprile riposo); domenica ore 16.00 (salvo domenica 31 marzo riposo, domenica 21 aprile ore 16 e 20.30). Lunedì riposo (salvo lunedì 22 aprile ore 20.30). Durata: 105 minuti senza intervallo Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro. Informazioni e prenotazioni