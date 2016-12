Britney, in vendita l'annuario scolastico

foto Web Correlati PRIMA DEL SUCCESSO

PROVOCANTE IN PELLE 11:47 - Sguardo dolce e sorriso timido per la classica foto di fine anno. Accanto alle sue compagne di scuola Britney Spears sembra una teen-ager normale, ma ora quegli scatti valgono ben 1350 dollari. Su internet è stato infatti messo in vendita l'annuario 1996/97 della Parklane Academy, la scuola privata frequentata dalla Spears appena un anno prima del successo mondiale.

Una Britney inedita, impacciata e goffa di fronte all'obbiettivo, ben diversa dalla popstar sexy e disinvolta in cui si sarebbe trasformata negli anni successivi. Insieme alle sue compagne di squadra o vestita da gran sera, Britney sorride felice, ancora inconsapevole del luimoso futuro che la attende.



Le fotografie dell'annuario risalgono al 1997. Soltanto un anno più tardi Britney balzerà in vetta alle classiche di tutto il mondo con il singolo d'esordio "Baby One More Time", diventando in brevissimo tempo una delle icone pop più amate dal pubblico.